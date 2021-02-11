"Сочи" выплатил долги по зарплате перед хоккеистами и тренерами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" выплатил долги по заработной плате перед игроками и тренерским штабом команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что клуб имел долги по зарплате перед игроками за три месяца - с ноября по январь.

"Подтверждаю, что в "Сочи" всем выплатили долги, включая игроков и тренерский штаб", - сказал Воропаев.

"Сочи" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков в 55 матчах. Клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф.