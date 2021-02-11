Сорокин: Россия готовится к проведению ЧЕ-2020 исходя из максимальной загруженности арен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Россия подтвердила все обязательства перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020, подготовка идет с учетом максимальной загруженности арен. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

11-12 февраля в Санкт-Петербурге проходит шестой инспекционный визит представителей УЕФА в рамках подготовки города к Евро-2020. В феврале 2020 года в рамках пятого и, как предполагалось до пандемии коронавируса, последнего инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург в европейской организации остались довольны стадионом "Санкт-Петербург". В связи с переносом турнира на год вперед его организаторы приняли решение еще раз посетить стадион, которому предстоит принять четыре игры европейского первенства.

"Мы проводим сегодня парадоксальный визит - это вторая версия завершающего визита, - сказал Сорокин. - Фактически после этого визита начнется операционная деятельность, примерно через месяц начнутся логистические операции, завоз [реквизита] на стадион. Мы провели пленарное заседание, подтвердили все обязательства РФ перед УЕФА".

"Мы исходим из 100% загрузки [арен] вне зависимости от решения. Всегда нужно готовиться к максимальной загрузке", - отметил он. УЕФА рассматривает варианты проведения матчей турнира при полной заполняемости стадионов, в условиях ограничительных мер при заполняемости на 50-100%, 20-30% или без зрителей. Решение ожидается в апреле.

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского "Зенита", на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2022 году на арене в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.