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Мировой футбол

Египетский "Аль-Ахли" стал бронзовым призером клубного чемпионата мира по футболу

"Аль-Ахли" победил бразильский "Палмейрас" в серии пенальти

ТАСС, 11 февраля. Египетский "Аль-Ахли" обыграл бразильский "Палмейрас" в матче за третье место клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти "Аль-Ахли" победил со счетом 3:2. Дополнительное время не было предусмотрено регламентом.

"Аль-Ахли" - победитель африканской Лиги чемпионов, в полуфинале египетская команда уступила германской "Баварии" (0:2). Команда во второй раз стала бронзовым призером клубного чемпионата мира.

"Палмейрас" является обладателем Кубка Либертадорес, который вручается лучшей команде Южной Америки. В полуфинале команда проиграла мексиканскому клубу "Тигрес" (0:1).

Турнир завершится в четверг финальным матчем "Бавария" - "Тигрес" (начало - 21:00 мск).

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