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Бокс

Титульный бой Власов - Смит перенесен из-за заражения коронавирусом у россиянина

Поединок был запланирован в ночь на 14 февраля, новая дата будет определена позднее

ТАСС, 12 февраля. Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Максимом Власовым и американцем Джо Смитом - младшим перенесен из-за того, что россиянин заразился коронавирусом. Об этом заявил Власов, комментарий которого приводит портал Boxing Scene.

Проведение поединка было запланировано в ночь на 14 февраля.

"Я опустошен переносом боя, - сказал Власов. - Я следовал строгим протоколам, регулярно сдавал тесты, которые показывали отрицательные результаты, и у меня нет никаких симптомов. Я хорошо подготовлен и отлично провел тренировочный лагерь. Я с нетерпением жду оглашения новой даты боя и возможности продемонстрировать свои навыки".

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.

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Бокс
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