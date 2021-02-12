Титульный бой Власов - Смит перенесен из-за заражения коронавирусом у россиянина

ТАСС, 12 февраля. Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Максимом Власовым и американцем Джо Смитом - младшим перенесен из-за того, что россиянин заразился коронавирусом. Об этом заявил Власов, комментарий которого приводит портал Boxing Scene.

Проведение поединка было запланировано в ночь на 14 февраля.

"Я опустошен переносом боя, - сказал Власов. - Я следовал строгим протоколам, регулярно сдавал тесты, которые показывали отрицательные результаты, и у меня нет никаких симптомов. Я хорошо подготовлен и отлично провел тренировочный лагерь. Я с нетерпением жду оглашения новой даты боя и возможности продемонстрировать свои навыки".

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.