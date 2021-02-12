Концепция биатлонного комплекса имени Шипулина будет разработана к середине 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты подготовят архитектурную концепцию круглогодичного биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге до конца июня этого года. В концепции будут определены этапы и сроки строительства, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Биатлонный комплекс для соревнований разного уровня планируется разместить в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. Информация о присвоении центру имени Шипулина была подтверждена губернатором региона Евгением Куйвашевым в 2020 году.

"В настоящий момент разрабатывается архитектурная концепция создания многофункционального биатлонного комплекса в городе Екатеринбурге, включая концепцию реализации, а также проектную документацию, в которой определены этапы (очередность) и сроки строительства. Завершение разработки концепции - II квартал текущего года", - сказали в департаменте.

Уточняется, что стоимость работ будет определена после положительного заключения госэкспертизы проектной документации. Тогда же будет понятен механизм финансирования.

Комплекс предназначен для круглогодичных тренировок спортсменов различной квалификации по биатлону, лыжным гонкам и смежным видам спорта - зимнее и летнее ориентирование, плавание, легкая атлетика, игровые виды спорта. Также на спортивных объектах комплекса будут проводиться соревнования местного, регионального и международного уровней.

Шипулину 33 года, он является чемпионом мира (2017), также на его счету по три серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Он завершил карьеру в 2018 году.