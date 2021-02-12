Фетисов: сборная Канады с игроками НХЛ будет выглядеть на Олимпиаде сильнее россиян

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Шансы сборной Канады на Олимпиаде выглядят предпочтительнее, чем у российской команды при участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

11 июля НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея.

"У нас в НХЛ есть мегазвезды, есть достаточно неплохой подбор молодых игроков. Если руководство командой будет соответствовать высокому уровню, то ребята будут мотивированы. Вратарская линия у нас одна из самых сильных, может, даже сильнейшая в мире", - отметил Фетисов.

"В целом сила сборной Канады, которая может представить не одну, а две-три очень сильные команды, выглядит предпочтительнее. Но это отдельный турнир, посмотрим. Пока рано спекулировать на эту тему", - добавил собеседник агентства.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда Олимпийских атлетов из России.

"Мы на прошлой Олимпиаде чуть не опозорились, чуть не проиграли финал немцам. Если бы проиграли, это было бы еще хуже, чем в 1980 году, когда у американцев были студенты", - заключил Фетисов.