Массажист футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов умер в возрасте 67 лет

"Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича", - говорится в сообщении клуба.

ТАСС, 12 февраля. Массажист московского футбольного клуба ЦСКА Михаил Насибов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в #ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича pic.twitter.com/srm2sgOsU7

Насибов работал в ЦСКА с 2004 года, он был также массажистом национальных сборных России (до 2016 года) и СССР по футболу, принимал участие в пяти чемпионатах мира.