{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Карацев обыграл 9-ю ракетку мира и вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана
Аслан Карацев AP Photo/Hamish Blair
Описание
Аслан Карацев
© AP Photo/Hamish Blair

ТАСС, 12 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

На эту тему
Потапова уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу 27-летнего россиянина. Карацев впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 28-летний Шварцман (восьмой номер посева) находится на 9-м месте. Лучшим результатом аргентинца на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции, на Открытом чемпионате Австралии он ни разу не преодолевал четвертого круга. В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем Кубка ATP.

В четвертом круге Карацев сыграет с победителем матча между канадцами Денисом Шаповаловым (12-й номер в мировом рейтинге) и Феликсом Оже-Альяссимом (19).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Теги
Australian Open
Олимпиада в Токио
Бах заявил, что МОК уважает решение главы оргкомитета Олимпиады Мори уйти в отставку
Ёсиро Мори подал в отставку из-за скандала с сексистскими высказываниями
Читать полностью