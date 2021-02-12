Траньков считает прекрасным выбор российскими фигуристами музыки Чайковского

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира можно назвать прекрасным выбором со стороны спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

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В пятницу стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.

"Музыка Чайковского - это всегда здорово, будь то чемпионат мира, будь то концертный зал. Великий композитор, великая русская музыка, которая всегда ассоциируется с нашей страной. Говорим Чайковский - подразумеваем Россия", - сказал Траньков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.