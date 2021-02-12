Тренер сборной России считает, что Фаткулина уверено выступила на дистанции 500 м на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ольга Фаткулина уверенно выступила на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту, несмотря на восстановление после болезни. Такое мнение ТАСС высказал тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя.

Первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Херенвене заняла россиянка Ангелина Голикова, показав результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), Фаткулина (37,455) стала третьей.

"Очень довольны результатом Фаткулиной, и она сама довольна. В декабре Ольга заболела, долго выздоравливала. Ей приходилось справляться с тем, чтобы вывести себя на определенный уровень. Но все получилось и вот закончилось уверенным выступлением", - отметил Клевченя.

"Определенные периоды она [из-за болезни] не доработала, след еще тянется. Но еще есть огромный потенциал, который она в дальнейшем сможет реализовать", - добавил специалист.