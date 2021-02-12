Конькобежка Голикова: на пьедестале побежали мурашки при музыке Чайковского

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ставшая чемпионкой мира в забеге на 500 м конькобежка Ангелина Голикова призналась, что на церемонии награждения у нее побежали мурашки по коже при исполнении музыки Петра Чайковского. Ее комментарий приводит "Матч ТВ".

"Конечно, бежали мурашки по коже. Грустно, что не было гимна, мы выступали без флага. Но эта музыка тоже для меня много значит", - сказала она.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) подразумевают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага и гимна. На чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене российские спортсмены используют в качестве гимна фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского.