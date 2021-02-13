Отстранение не помешало лучшему прыгуну на лыжах России Климову попасть на чемпионат мира

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина определился с составом на чемпионат мира в германском Оберстдорфе, в него вошел Евгений Климов, который в январе был временно отстранен от выступлений за нарушение спортивной дисциплины. Состав национальной команды ТАСС сообщили в Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья России.

Помимо Климова, в состав команды вошли Михаил Назаров, Илья Маньков, Максим Колобов, Данил Садреев, Михаил Пуртов, Ирина Аввакумова, София Тихонова, Кристина Прокопьева, Анна Шпынева, Ирма Махиня, Александра Баранцева.

Климов был временно отстранен от выступления за основную команду за самовольный отказ от участия в январском тренировочном сборе. На этой неделе на этапе Кубка мира в польском Закопане он вновь присоединился к основной сборной.

Климову 27 лет, в ноябре 2018 года он стал первым российским прыгуном на лыжах с трамплина, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира. В том же году он победил в общем зачете летнего Гран-при. В нынешнем сезоне Климов занимает 37-е место в общем зачете Кубка мира. На шесть строчек выше располагается Назаров.

Маньков, Пуртов, Садреев и Колобов на этой неделе стали бронзовыми призерами командного турнира на чемпионате мира среди юниоров в финском Лахти; Шпынева, Махиня, Баранцева и Анастасия Субботина (не попала на чемпионат мира, ей 16 лет) - серебряными призерами турнира.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта. Прыгуны на лыжах с трамплина разыграют семь комплектов наград. Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире будут выступать в статусе команды Ассоциации лыжных видов спорта России под флагом Олимпийского комитета России.