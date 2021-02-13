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Шведские хоккейные игры

Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции на этапе Евротура

Шведские хоккейные игры завершатся в воскресенье
Хоккеисты сборной России EPA-EFE/ANDERS BJURO
Описание
Хоккеисты сборной России
© EPA-EFE/ANDERS BJURO

ТАСС, 13 февраля. Сборная России в серии буллитов со счетом 2:1 победила шведов в игре второго тура третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

В составе российской сборной шайбу забросил Данила Моисеев (38-я минута). У проигравших отличился Эмиль Петтерссон (27). Автором единственного реализованного буллита стал Владимир Бутузов.

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Ранее в субботу сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Чехии (3:2).

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2). В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами, а шведы - с командой Финляндии.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.

Шведские хоккейные игры
КомандыИВВОВБПОПБПШО
Россия21010005-35
Швеция20100104-43
Финляндия20010015-52
Чехия20001104-62
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия850300029-1121
Чехия830011317-1911
Швеция811030316-218
Финляндия820100516-278

 

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