Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции на этапе Евротура

ТАСС, 13 февраля. Сборная России в серии буллитов со счетом 2:1 победила шведов в игре второго тура третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.
В составе российской сборной шайбу забросил Данила Моисеев (38-я минута). У проигравших отличился Эмиль Петтерссон (27). Автором единственного реализованного буллита стал Владимир Бутузов.
Ранее в субботу сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Чехии (3:2).
Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2). В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами, а шведы - с командой Финляндии.
Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Россия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|5-3
|5
|Швеция
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4-4
|3
|Финляндия
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5-5
|2
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|4-6
|2
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|8
|5
|0
|3
|0
|0
|0
|29-11
|21
|Чехия
|8
|3
|0
|0
|1
|1
|3
|17-19
|11
|Швеция
|8
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|16-21
|8
|Финляндия
|8
|2
|0
|1
|0
|0
|5
|16-27
|8