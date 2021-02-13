Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции на этапе Евротура

ТАСС, 13 февраля. Сборная России в серии буллитов со счетом 2:1 победила шведов в игре второго тура третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

Ранее в субботу сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Чехии (3:2).

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2). В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами, а шведы - с командой Финляндии.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.