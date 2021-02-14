Чибриков считает, что игрой на Евротуре доказал свое право выступать в сборной России

ТАСС, 14 февраля. Нападающий сборной России по хоккею Никита Чибриков считает, что своей игрой на Шведских играх он доказал, что достоин выступать в национальной команде. Такое мнение Чибриков высказал журналистам.

Чибриков дебютировал в составе сборной России в стартовой игре Шведских игр с финнами (3:2) в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней, став третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе главной команды страны появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней). В трех матчах турнира на счету Чибрикова гол и две результативные передачи.

"Идет много работы, много подготовки. Я провел достаточно игр в КХЛ [Континентальной хоккейной лиге], выходил на лед не с боязнью, а с уверенностью. Немножко был удивлен вызову в сборную на Евротур. Но я стараюсь прогрессировать, не останавливаться", - отметил Чибриков.

"Считаю, что все проведенные смены на турнире я доказывал, что достоин здесь быть. Спасибо тренерам за доверие", - добавил он.

В нынешнем сезоне Чибриков провел 12 матчей за СКА в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. В активе 17-летнего форварда также 19 игр в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за команду "СКА-Нева" и 9 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "СКА-1946".