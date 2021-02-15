"Интер" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии

Лукаку забил 300-й гол в карьере. Словенский голкипер хозяев Самир Ханданович провел 500-й матч в чемпионате Италии, он стал 15-м игроком, достигшим этой отметки, и вторым иностранцем после аргентинца Хавьера Дзанетти.

В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (22-я минута - с пенальти, 45) и Лаутаро Мартинес (64), у проигравших отличился Гонсало Эскаланте (61).

ТАСС, 15 февраля. "Интер" на своем поле переиграл "Лацио" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

"Интер" продлил беспроигрышную серию до шести матчей (4 победы, 2 ничьих), клуб вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым "Милан" на одно очко. "Лацио" прервал шестиматчевую победную серию в лиге, клуб идет на седьмом месте, имея в активе 40 очков.

В следующем туре "Интер" 21 февраля сыграет с "Миланом", клуб из Рима днем ранее примет "Сампдорию".

В других матчах дня "Сампдория" дома обыграла "Фиорентину" (2:1), "Сассуоло" на выезде оказался сильнее "Кротоне" (2:1).