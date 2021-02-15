Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат мира по керлингу

ТАСС, 15 февраля. Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев вошли в состав мужской сборной России на чемпионат мира по керлингу. Об этом сообщает Федерация керлинга России.

"В текущем сезоне в основной состав сборной вошли девять спортсменов, - сказал старший тренер сборной России Александр Козырев. - В течение прошедшего с начала сезона периода они проходили централизованную подготовку, все игроки показали хороший уровень профессионализма. При этом, опираясь на объективные показатели спортсменов, тренерский штаб выявил пятерку самых стабильных игроков, на сегодняшний день в состав вошли: Глухов, Миронов, Климов, Горячев, Калалб".

"Но тем не менее мы продолжаем работать со всеми спортсменами, входящими в сборную команду России. И надеемся, что нам удастся сохранить такой же высокий уровень внутренней конкуренции и подготовленности. Перед стартом чемпионата мира по плану у сборной команды запланирован еще один сбор в Кисловодске, после которого мы отправимся на главный старт сезона в Канаду", - добавил специалист.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 11 апреля 2021 года в канадском Калгари.