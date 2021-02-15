"Победит тот, у кого крепче нервы". Медведев сыграет с Рублевым на Australian Open

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев успешно выступили в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и в следующей стадии встретятся друг против друга. В четвертьфинале также сыграет и еще один россиянин - Аслан Карацев.
Впервые в истории в 1/4 финала турниров серии Большого шлема сыграют три российских теннисиста. В последний раз втроем россияне доходили до высокой стадии в 2007 году, когда в четвертом круге на Открытом чемпионате Франции играли Михаил Южный, Николай Давыденко и Игорь Андреев. В четвертьфинал же до нынешнего года вдвоем выходили только Медведев и Рублев - на Открытом чемпионате США 2020 года.
В воскресенье в восьмерку сильнейших пробился Карацев, сумевший после поражения в двух партиях (3:6, 1:6) одолеть канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах подряд (6:3, 6:3, 6:4). Утром на следующий день своих соперников обыграли Медведев и Рублев. Имеющий четвертый номер посева на турнире Медведев в трех сетах (6:4, 6:2, 6:3) победил американца Маккензи Макдональда и довел свою победную серию, длящуюся с прошлого года, до 18 матчей.
"Когда вы играете против Маккензи, он будет стараться контролировать игру, вам просто нужно защищаться, - приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). - Я знал, что мне нужно подавать низом, потому что он играет очень плоско и агрессивно. Если вы будете подавать ему высокие мячи, он попытается их уничтожить, он делал это в нескольких моментах. Я просто старался как можно дольше держаться в пойнтах, и сегодня мне удалось использовать все свои шансы."
"Победит тот, кто справится с эмоциями"
Седьмая ракетка турнира Рублев выиграл два сета у норвежца Каспера Рууда - 6:2, 7:6 (7:3), после чего скандинав отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. "По крайней мере, один из нас будет в полуфинале, это хорошие новости, - сказал Рублев о предстоящем четвертьфинале с Медведевым. - Однако это будет тяжелый матч, в прошлый раз он обыграл меня в четвертьфинале US Open, теперь мы снова в четвертьфинале, на Открытом чемпионате Австралии. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и высокий уровень".
Оба россиянина играли между собой в карьере четыре раза. Во всех матчах начиная с первой игры в Венгрии на "челленджере" в 2016 году побеждал Медведев, не отдавая Рублеву ни сета.
"Они оба находятся в хорошей форме. Думаю шансы 50 на 50, все будет зависеть от того, кто выиграет первый сет. Думаю, кто выиграет первый сет, выиграет и матч", - рассказал ТАСС побеждавший в Мельбурне в 1999 году олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что оба соперника знают, чего ожидать друг от друга. "Поэтому будет точно интересно, но сложно спрогнозировать, кто победит. Рублев играет напористее и агрессивно, Медведев - разнообразнее и более изощрен в технико-тактическом плане. Победит тот, кто справится с эмоциями, у кого окажется сильнее нервная система", - сказал он.
Игра Медведева и Рублева должна пройти 17 февраля. Во вторник рано утром по московскому времени свой четвертьфинал начнет Карацев. Его соперником будет 18-й сеяный болгарин Григор Димитров, который в четвертом круге обыграл третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима.