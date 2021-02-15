"Победит тот, у кого крепче нервы". Медведев сыграет с Рублевым на Australian Open

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев успешно выступили в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и в следующей стадии встретятся друг против друга. В четвертьфинале также сыграет и еще один россиянин - Аслан Карацев. Впервые в истории в 1/4 финала турниров серии Большого шлема сыграют три российских теннисиста. В последний раз втроем россияне доходили до высокой стадии в 2007 году, когда в четвертом круге на Открытом чемпионате Франции играли Михаил Южный, Николай Давыденко и Игорь Андреев. В четвертьфинал же до нынешнего года вдвоем выходили только Медведев и Рублев - на Открытом чемпионате США 2020 года.

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В воскресенье в восьмерку сильнейших пробился Карацев, сумевший после поражения в двух партиях (3:6, 1:6) одолеть канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах подряд (6:3, 6:3, 6:4). Утром на следующий день своих соперников обыграли Медведев и Рублев. Имеющий четвертый номер посева на турнире Медведев в трех сетах (6:4, 6:2, 6:3) победил американца Маккензи Макдональда и довел свою победную серию, длящуюся с прошлого года, до 18 матчей. "Когда вы играете против Маккензи, он будет стараться контролировать игру, вам просто нужно защищаться, - приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). - Я знал, что мне нужно подавать низом, потому что он играет очень плоско и агрессивно. Если вы будете подавать ему высокие мячи, он попытается их уничтожить, он делал это в нескольких моментах. Я просто старался как можно дольше держаться в пойнтах, и сегодня мне удалось использовать все свои шансы." "Победит тот, кто справится с эмоциями" Седьмая ракетка турнира Рублев выиграл два сета у норвежца Каспера Рууда - 6:2, 7:6 (7:3), после чего скандинав отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. "По крайней мере, один из нас будет в полуфинале, это хорошие новости, - сказал Рублев о предстоящем четвертьфинале с Медведевым. - Однако это будет тяжелый матч, в прошлый раз он обыграл меня в четвертьфинале US Open, теперь мы снова в четвертьфинале, на Открытом чемпионате Австралии. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и высокий уровень".

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