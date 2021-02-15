Биатлонный тренер Истомин вернется в сборную России после службы в армии

БЛЕД /Словения/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на возвращение тренера Артема Истомина в национальную сборную после службы в армии. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

Истомин был призван в армию на один год прошлой осенью, перед стартом биатлонного сезона.

"Артем служит в армии, его призвали в сентябре, - сказал Майгуров. - Но мы его не забываем и не списываем со счетов. Будем его учитывать при комплектовании тренерского штаба на следующий сезон".

Истомину 25 лет, в сборной России он начал работать в 2018 году. Профессиональную карьеру биатлониста закончил по состоянию здоровья, после чего начал индивидуально работать с другими биатлонистами как тренер.

Следующий сезон будет олимпийским - зимние Игры в феврале примет Пекин.