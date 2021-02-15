Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.

Ласицкене стала семикратной чемпионкой России по прыжкам в высоту в помещении

Она показала результат 4,75 м. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третье - Ольга Муллина (4,55). Сидорова пробовала вернуть себе лучший результат сезона в мире, но не сумела взять высоту 4,90 м. 8 февраля наивысшее достижение текущего сезона установила американка Сэнди Моррис (4,88 м), побив на сантиметр показанный днем ранее результат Сидоровой.

Сидорова стала восьмикратной чемпионкой России в помещении (2014-2021).

Сидорова является действующей чемпионкой мира. Помимо этого, на ее счету победа на чемпионате Европы и две - на чемпионате Европы в помещении.