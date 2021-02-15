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Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,75 метра
Анжелика Сидорова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве.

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Она показала результат 4,75 м. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третье - Ольга Муллина (4,55). Сидорова пробовала вернуть себе лучший результат сезона в мире, но не сумела взять высоту 4,90 м. 8 февраля наивысшее достижение текущего сезона установила американка Сэнди Моррис (4,88 м), побив на сантиметр показанный днем ранее результат Сидоровой.

Сидорова стала восьмикратной чемпионкой России в помещении (2014-2021).

Сидорова является действующей чемпионкой мира. Помимо этого, на ее счету победа на чемпионате Европы и две - на чемпионате Европы в помещении.

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