Ласицкене не стала списывать на простуду не самый высокий результат на чемпионате страны

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что ее не самый высокий результат на зимнем чемпионате России не связан с недавней простудой. Об этом она сообщила во флеш-интервью сразу после окончания соревнований.

В понедельник Ласицкене в седьмой раз выиграла чемпионат России в помещении, показав результат 1,94 м. Личным рекордом спортсменки на зимних турнирах является высота 2,05 м.

"Поболела пару дней, сопли были, и все. Списывать на болезнь свои не самые высокие прыжки было бы очень просто", - заявила она.

Ласицкене трижды выигрывала летний чемпионат мира и дважды - чемпионат мира в помещении. Также на ее счету одна победа на летнем чемпионате Европы и две - на зимнем.