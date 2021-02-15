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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене не стала списывать на простуду не самый высокий результат на чемпионате страны

Прыгунья в высоту победила на зимнем чемпионате России с результатом 1,94 метра

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что ее не самый высокий результат на зимнем чемпионате России не связан с недавней простудой. Об этом она сообщила во флеш-интервью сразу после окончания соревнований.

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В понедельник Ласицкене в седьмой раз выиграла чемпионат России в помещении, показав результат 1,94 м. Личным рекордом спортсменки на зимних турнирах является высота 2,05 м.

"Поболела пару дней, сопли были, и все. Списывать на болезнь свои не самые высокие прыжки было бы очень просто", - заявила она.

Ласицкене трижды выигрывала летний чемпионат мира и дважды - чемпионат мира в помещении. Также на ее счету одна победа на летнем чемпионате Европы и две - на зимнем.

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