Стало известно, как сборная Финляндии по футболу доберется до базы в Репине перед Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Поезд с футболистами сборной Финляндии сделает специальную остановку в поселке Репино, где будет располагаться база команды на чемпионате Европы. Об этом сообщил председатель петербургского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.

"Железная дорога услугу оказала - сборная Финляндии в Репино прямо приедет, выйдет там на платформу и переберется в гостиницу. Максимально благоприятные условия для команд будем создавать, мы в этом плане очень гостеприимны", - сказал Шантырь в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Обычно поезда из Финляндии не делают остановок в Репине и других пунктах на территории Петербурга, когда едут из Хельсинки.

Шантырь добавил, что сборная Финляндии будет проживать в гостинице Forest Mix. Тренироваться игроки будут на стадионе в Зеленогорске, который расположен неподалеку от места проживания сборной. Данная тренировочная база также использовалась в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.