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Евро-2020

Стало известно, как сборная Финляндии по футболу доберется до базы в Репине перед Евро

Поезд с игроками сделает в поселке специальную остановку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Поезд с футболистами сборной Финляндии сделает специальную остановку в поселке Репино, где будет располагаться база команды на чемпионате Европы. Об этом сообщил председатель петербургского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.

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"Железная дорога услугу оказала - сборная Финляндии в Репино прямо приедет, выйдет там на платформу и переберется в гостиницу. Максимально благоприятные условия для команд будем создавать, мы в этом плане очень гостеприимны", - сказал Шантырь в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Обычно поезда из Финляндии не делают остановок в Репине и других пунктах на территории Петербурга, когда едут из Хельсинки.

Шантырь добавил, что сборная Финляндии будет проживать в гостинице Forest Mix. Тренироваться игроки будут на стадионе в Зеленогорске, который расположен неподалеку от места проживания сборной. Данная тренировочная база также использовалась в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

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Чемпионат Европы перенесли с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

На прошлой неделе в Петербурге с инспекционным визитом побывал руководитель операционной деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионах Евро Андреас Шар. По его словам, город готов к проведению матчей турнира в 2021 году. Шар также сообщил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что матчи пройдут во всех 12 городах, как и было ранее запланировано.

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