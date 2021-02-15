Матч НБА "Сан-Антонио" - "Детройт" перенесен из-за коронавируса в составе хозяев

ТАСС, 15 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Сан-Антонио" и "Детройтом" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Отмечается, что один из баскетболистов "Сан-Антонио" заразился коронавирусом, в связи с чем несколько других игроков "Сан-Антонио", которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин.

Из-за этого у "Сан-Антонио" не набирается восемь игроков, необходимых для участия в матче. Встреча должна была пройти в ночь на вторник. Новая дата матча будет опубликована позднее.

Это вторая встреча "Сан-Антонио" в текущем сезоне, перенесенная из-за коронавируса. 26 января по причине нехватки игроков в обеих командах была перенесена игра с "Нью-Орлеаном".