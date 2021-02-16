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Допинг в спорте

Более 600 допинг-проб было взято у спортсменов сотрудниками РУСАДА в январе

За 2020 год спортсмены сдали 8 294 пробы
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе взяли у спортсменов 608 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В январе 2021 года было отобрано 608 проб", - сказал представитель пресс-службы.

За 2020 год РУСАДА взяло у спортсменов 8 294 пробы, из которых 650 - в декабре. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план допинг-тестирования (7 500).

В 2019 году РУСАДА провело 9 743 тестирования и взяло у спортсменов 11 316 допинг-проб.

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