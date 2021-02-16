РУСАДА в январе не смогло протестировать 12 спортсменов, оказавшихся вне доступа

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе зафиксировали 12 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

"В январе 2021 года было зафиксировано 12 нарушений правил доступности для тестирования", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают 11 российских спортсменов. В их числе биатлонистка Маргарита Васильева и олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.