Куницын: матч с Надалем может сказаться на "физике" Циципаса в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Соперник россиянина Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) грек Стефанос Циципас потратил много сил по ходу матча с испанцем Рафаэлем Надалем, и это может сказаться на его физическом состоянии. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Игорь Куницын.

В среду Циципас обыграл Надаля в четвертьфинальном матче Australian Open в пяти сетах - 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. По ходу встречи Циципас уступал со счетом 0-2 по сетам. Медведев ранее в среду в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева - 7:5, 6:3, 6:2.

"Циципас, конечно, отдал много сил в матче с Надалем, и это может сказаться на его физическом состоянии в матче с Даней, - сказал Куницын. - Хотя нельзя сказать, что Медведев легко выиграл свой четвертьфинальный поединок у Рублева. Было равное начало, и возьми Андрей первый или второй сет - рисунок игры был бы другим. А так, когда игрок такого уровня как Даня ведет 2-0, плюс стоит жара и физически тяжело - вернуться очень сложно".

"Определяющими в матче Рублева и Медведева стали первые полтора сета", - отметил собеседник ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который в другом полуфинале встретится с россиянином Асланом Карацевым в четверг. Медведев и Циципас сыграют в пятницу.