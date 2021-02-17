Халили показал лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Он прошел дистанцию за 49 минут 27,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Арнд Пайффер (отставание +16,9; 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Дале (+40,9; 1).

Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший шестым.

Легрейд стал победителем малого хрустального глобуса Кубка мира в этой дисциплине.

В четверг пройдет одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Чемпионат мира завершится 21 февраля.