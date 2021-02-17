Русский сезон. Даниил Медведев и Аслан Карацев вышли в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева на четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису и вышел в полуфинал, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Во втором полуфинале россиянин Аслан Карацев встретится с сербом Новаком Джоковичем. Таким образом, на Australian Open возможен российский финал, а его участником может стать дебютант турниров Большого шлема.
"Я очень рад за Аслана, он является первым теннисистом, вышедшим в полуфинал в ранге дебютанта [турниров Большого шлема], ему уже 27 лет, а не 18. Если будет российский финал, было бы здорово. Мы становимся теннисной нацией", - сказал Медведев после выхода в полуфинал. При этом его победа над Рублевым оказалась неожиданно легкой, в трех сетах - 7:5, 6:3, 6:2.
"К Рублеву больше претензий, потому что Медведев играл в свой теннис, а Андрей - нет, - рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Медведев оказался искуснее, а Рублев оказался не таким агрессивным. Даня каждый розыгрыш был чуть лучше и методично доводил матч до победы".
Победитель Australian Open 1999 года Евгений Кафельников уверен, что Рублев не смог оказать упорного сопротивления Медведеву из-за плохой физической подготовки. "Я немного разочарован тем, как быстро закончился поединок, ожидал увидеть более напряженную борьбу, - сказал Кафельников ТАСС. - Но я, как и многие, в очередной раз убедился, что Андрей не тянет физически играть на таком уровне против таких игроков. Физика - это его самое уязвимое место, в других компонентах Медведеву он не уступает".
Циципас должен быть уставшим
Циципас в четвертьфинале провел на корте пять сетов. Его матч с Рафаэлем Надалем завершился со счетом - 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. По мнению тренера мужской сборной России Игоря Куницына, такой тяжелый матч может сыграть на руку Медведеву. "Циципас, конечно, отдал много сил в матче с Надалем, и это может сказаться на его физическом состоянии в матче с Даней, - сказал Куницын ТАСС. - Хотя нельзя сказать, что Медведев легко выиграл свой четвертьфинальный поединок у Рублева. Было равное начало, и возьми Андрей первый или второй сет, рисунок игры был бы другим. А так, когда игрок такого уровня, как Даня, ведет 2-0, плюс стоит жара и физически тяжело, вернуться очень сложно".
"Определяющими в матче Рублева и Медведева стали первые полтора сета", - отметил Куницын.
Сам Циципас после игры с Надалем комплиментарно отозвался о предстоящем сопернике из России. "Медведев показывает хороший, стабильный теннис, у него длинная серия побед. Он в хорошей форме, все знают, что он показывает классную игру. После игры с Надалем мне надо восстановиться, с нетерпением жду полуфинальный матч. Наконец-то мы сыграем с болельщиками", - сказал Циципас.
Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович, который сыграет с Карацевым в четверг. Медведев и Циципас встретятся в пятницу. "Медведеву по силам обыграть Циципаса в полуфинале, и дальше он может замахнуться на победу в турнире, но забегать вперед не будем", - отметил Тарпищев, говоря о перспективах российского теннисиста на турнире.
С четверга матчи турнира снова будут проводиться в присутствии зрителей. Максимальная посещаемость полуфинальных и финальных матчей составит примерно 50% от общей вместимости комплекса "Мельбурн-парк". Ношение масок будет обязательным там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
Изначально соревнования проходили в присутствии зрителей - на все корты допускалось максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости). С субботы зрителей перестали допускать на матчи из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.