Биатлонист Карим Халили рассказал, чему бы хотел научиться у Фуркада

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Карим Халили хотел бы, чтобы пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад помог ему улучшить стрельбу. Об этом он рассказал журналистам в среду после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке, в которой он занял шестое место.

Фуркад, завершивший карьеру в прошлом году, присутствовал на гонке. Накануне он заявил, что в будущем мог бы возглавить сборную России.

"Вчера во время тренировки мы с ним пересеклись, поздоровались. Но после к нему подбежали сфотографироваться и времени для общения не осталось. Если будет еще возможность сегодня-завтра пообщаться, то с удовольствием", - сказал Халили.

"Было был интересно с ним поработать? Да, это был бы неплохой опыт. Не знаю, возглавит ли он российскую команду, но за советом к нему обратиться вполне реально. В первую очередь хотел бы у него спросить про стрелковую подготовку. Он был большим профессионалом в плане того, как абстрагироваться от всего на огневом рубеже", - добавил он.

Также биатлонист рассказал, как относится к мнению о том, что более удачно выступать в нынешнем сезоне ему мешает усталость, которая накопилась во время летней подготовки.

"Често говоря, я не считаю, что я себя перегрузил. Многие люди делают выводы, хотя даже не вникали в нюансы моей подготовки. Делать такие выводы со стороны не совсем правильно", - сказал Халили.