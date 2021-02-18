"Краснодар" примет загребское "Динамо" в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг дома на одноименном стадионе примет хорватское "Динамо" из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры намечено на 20:55 мск, обслуживать встречу будет польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски.
"Краснодар" попал в число участников плей-офф второго по значимости еврокубка, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов с английским "Челси", испанской "Севильей" и французским "Ренном". Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева набрала пять очков, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Для клуба из Краснодарского края это выступление стало дебютным на групповом этапе Лиги чемпионов, а российский футбол впервые был представлен тремя клубами - также в турнире принимали участие петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Обе команды заняли последние места в своих группах и завершили выступление на международной арене в декабре 2020 года.
Загребское "Динамо" стало соперником "Краснодара" 14 декабря 2020 года по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Хорватский клуб вышел в плей-офф, заняв первое место в группе K Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом", нидерландским "Фейенордом" и российским ЦСКА. Команда из Загреба на этой стадии турнира не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. При этом в шести матчах она пропустила всего один мяч.
Лучшим результатом "Краснодара" и загребского "Динамо" в Лиге Европы является попадание в число 16 лучших команд турнира. Российская команда дважды выходила в 1/8 финала турнира (2016/17 и 2018/19), тогда как хорватская только однажды - в сезоне-2018/19.
В январе Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА оштрафовала "Краснодар" на €15 тыс. за несвоевременное начало декабрьской игры Лиги чемпионов против "Челси", а также дисквалифицировала Мурада Мусаева на один матч условно с испытательным сроком в один год. В феврале апелляционная инстанция УЕФА отклонила жалобу российского клуба и оставила принятое решение в силе. Главный тренер краснодарцев, комментируя решение европейской организации, заверил, что задержек начала матчей больше не повторится, а также отметил, что наказание носит условный характер.
"Краснодар" заслужил уважение соперника
Российский клуб подходит к первому официальному матчу в 2021 году в неоптимальном составе. Возможно, тренерский штаб краснодарцев не сможет рассчитывать на четырех игроков - защитников Кайо, Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также нападающего Ари. У загребского "Динамо" две потери - повреждения, скорее всего, не позволят выйти на поле основному вратарю Доминику Ливаковичу и игроку обороны Садегу Мохаррами.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на предматчевой пресс-конференции выразил удовлетворение работой команды на сборах, а также отметил, что загребское "Динамо" является непростым соперником. "Хорватский клуб очень непрост и отлично показал себя на групповой стадии. Не случайно они пропустили всего один мяч. Но мы хорошо изучили их игру и, надеюсь, сможем победить", - сказал 37-летний специалист.
"Мы хотим писать новую историю. Наша цель - пройти в Лиге Европы как можно дальше. "Краснодар" уже четыре раза выходил в 1/16 финала Лиги Европы и дважды проходил дальше. Мы приложим все силы, чтобы выйти в 1/8 финала", - добавил Мусаев, выразив надежду на то, что команда сможет показать свою игру и удача будет сопутствовать ей.
Его коллега Зоран Мамич сравнил "Краснодар" с ЦСКА, против которого его команда играла на групповой стадии Лиги Европы (на выезде - 0:0, дома - 3:1). "В чемпионате России ЦСКА выше, но я думаю, что "Краснодар" играет лучше. У них больше вариантов и, думаю, они могут быть опаснее ЦСКА", - отметил главный тренер хорватского клуба.
По его словам, тот факт, что загребскому "Динамо" при жеребьевке достался "Краснодар", является неплохим итогом. "С нетерпением ждем этого. Мы должны уважать "Краснодар" как команду, которая заняла третье место в группе Лиги чемпионов. Но "Динамо" может и должно быть даже лучше, чем на групповом этапе [Лиги Европы]", - подчеркнул Мамич.
Ответный матч между "Краснодаром" и загребским "Динамо" пройдет в Загребе на стадионе "Максимир" 25 февраля. Начало игры намечено на 23:00 мск.
Пандемия изменила географию матчей плей-офф Лиги Европы
"Краснодар" и загребское "Динамо" оказались в выгодных условиях на фоне нескольких других участников первого раунда плей-офф Лиги Европы. В период с 8 по 12 февраля УЕФА объявил о том, что сразу пять матчей 1/16 финала пройдут не в тех странах, где они должны были состояться изначально. Изменения связаны с ограничениями на перемещения из-за распространения коронавирусной инфекции. Оно затронуло сразу четыре игры, которые должны были состояться 18 февраля.
Так, игра между норвежским "Мольде" и германским "Хоффенхаймом" состоится не в Мольде, а в испанском Вильярреале. Встреча между испанским клубом "Реал Сосьедад" и английским "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, была перенесена из Сан-Себастьяна в итальянский Турин. В столице Венгрии Будапеште пройдет игра между австрийским "Вольфсбергом" и английским "Тоттенхэмом". 16 февраля в этом городе уже состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем", 24 февраля там же пройдет игра "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).
Особняком стоит перенос сразу двух игр одного двухматчевого противостояния 1/16 финала Лиги Европы. Португальская "Бенфика" и английский "Арсенал" в связи с ограничениями не сыграют на своих домашних стадионах. Первая встреча должна была состояться в Лиссабоне, ответная - в Лондоне. В результате изменений они пройдут в столице Италии Риме и греческом Пирее соответственно.
За день до матча УЕФА объявил об еще одном переносе. Матч 1/16 финала Лиги Европы между украинским "Динамо" (Киев) и бельгийским "Брюгге" состоится раньше назначенного времени из-за холодной погоды в столице Украины в день игры. Изначально встреча должна была начаться в 20:55 мск, но была перенесена на 18:00 мск.
Также в четверг состоятся следующие первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Славия" (Прага, Чехия) - "Лестер" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина).