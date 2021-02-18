"Краснодар" примет загребское "Динамо" в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг дома на одноименном стадионе примет хорватское "Динамо" из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры намечено на 20:55 мск, обслуживать встречу будет польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски.

"Краснодар" попал в число участников плей-офф второго по значимости еврокубка, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов с английским "Челси", испанской "Севильей" и французским "Ренном". Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева набрала пять очков, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Для клуба из Краснодарского края это выступление стало дебютным на групповом этапе Лиги чемпионов, а российский футбол впервые был представлен тремя клубами - также в турнире принимали участие петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Обе команды заняли последние места в своих группах и завершили выступление на международной арене в декабре 2020 года.

Загребское "Динамо" стало соперником "Краснодара" 14 декабря 2020 года по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Хорватский клуб вышел в плей-офф, заняв первое место в группе K Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом", нидерландским "Фейенордом" и российским ЦСКА. Команда из Загреба на этой стадии турнира не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. При этом в шести матчах она пропустила всего один мяч.

Лучшим результатом "Краснодара" и загребского "Динамо" в Лиге Европы является попадание в число 16 лучших команд турнира. Российская команда дважды выходила в 1/8 финала турнира (2016/17 и 2018/19), тогда как хорватская только однажды - в сезоне-2018/19.

В январе Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА оштрафовала "Краснодар" на €15 тыс. за несвоевременное начало декабрьской игры Лиги чемпионов против "Челси", а также дисквалифицировала Мурада Мусаева на один матч условно с испытательным сроком в один год. В феврале апелляционная инстанция УЕФА отклонила жалобу российского клуба и оставила принятое решение в силе. Главный тренер краснодарцев, комментируя решение европейской организации, заверил, что задержек начала матчей больше не повторится, а также отметил, что наказание носит условный характер.

"Краснодар" заслужил уважение соперника

Российский клуб подходит к первому официальному матчу в 2021 году в неоптимальном составе. Возможно, тренерский штаб краснодарцев не сможет рассчитывать на четырех игроков - защитников Кайо, Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также нападающего Ари. У загребского "Динамо" две потери - повреждения, скорее всего, не позволят выйти на поле основному вратарю Доминику Ливаковичу и игроку обороны Садегу Мохаррами.