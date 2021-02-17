Гамбит "Краснодара": почему в интересах клуба стоит пожертвовать Лигой Европы

Футбольный клуб "Краснодар" остался последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/2021. 18 февраля команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с хорватским "Динамо", ответная игра пройдет в Загребе 25 февраля. Корреспондент ТАСС Андрей Михайлов рассуждает о приоритетах "Краснодара" на вторую часть сезона-2020/2021. Всего в еврокубковом сезоне стартовали шесть российских клубов. Московское "Динамо" и "Ростов" провели всего по одному матчу во втором и третьем квалификационных раундах Лиги Европы, второго по значимости клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Бело-голубые в столице Грузии потерпели поражение со счетом 1:2 от тбилисского "Локомотива", а дончане на своем поле с таким же счетом проиграли израильскому "Маккаби" из Хайфы.

На эту тему Одна победа на четверых. Итоги группового этапа еврокубков для футбольных клубов России

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов и синхронно оказались на последних местах в группах. Сине-бело-голубые пропустили вперед серебряного призера чемпионата Германии "Боруссию" из Дортмунда, ставшего четвертым в итальянской лиге "Лацио" и чемпиона Бельгии "Брюгге", а железнодорожники — действующего победителя Лиги чемпионов германскую "Баварию" (Мюнхен), бронзового призера чемпионата Испании "Атлетико" (Мадрид) и чемпиона Австрии "Зальцбург". Ставший четвертым в прошлом сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы. Армейцы не смогли обойти будущего соперника "Краснодара" — загребское "Динамо" (чемпион Хорватии), а также бронзовых призеров чемпионатов Австрии и Нидерландов (по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса турнира в сезоне-2019/2020) "Вольфсберг" и "Фейенорд". Кризис в РПЛ Сезон-2020/2021 примечателен тем, что впервые сразу три российских футбольных клуба начали выступление в Лиге чемпионов с группового этапа. И достойнее всех себя проявил дебютант — "Краснодар". Команда Мурада Мусаева потерпела три поражения, но лишь одно из них было разгромным (0:4 от английского "Челси" на своем поле); в Лондоне команды сыграли вничью (1:1). Оба поражения от испанской "Севильи" получились для краснодарцев обидными — на выезде они вели со счетом 2:0 в большинстве, но не сумели удержать преимущество и уступили со счетом 2:3, тогда как дома было зафиксировано поражение 1:2 — решающий мяч "быки" пропустили в компенсированное ко второму тайму время. В играх с более равным по статусу французским "Ренном", который также дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов, команда Мурада Мусаева оказалась сильнее по сумме двух игр. В гостях была зафиксирована ничья, а дома получилась победа с минимальным счетом — 1:0. Как итог — третье место "Краснодара" в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. Большую часть группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" провел без части игроков основного состава. В разных матчах тренерский штаб не мог рассчитывать на основного вратаря Матвея Сафонова, защитника Сергея Петрова, атакующих полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла, а также нападающих Вандерсона и Ари, а также многих других. К привычным для спорта травмам разной степени тяжести в этом сезоне добавились случаи заболевания игроков коронавирусной инфекцией.

Кадровые проблемы, а также большое внимание клуба к игре в Лиге чемпионов не могли не сказаться на результатах "Краснодара" в чемпионате России. После 19 туров команда Мусаева занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место (семь поражений, три ничьих и девять побед при 30 набранных очках), тогда как годом ранее на таком же отрезке сезона команда была второй (9, 8, 2 — 35 очков). При этом на отставании от занимающего первое место "Зенита" текущее положение команды в таблице повлияло не очень сильно — в этом сезоне оно составляет 11 очков, а в прошлом было на одно меньше. Просто плотность расположения команд в верхней восьмерке Премьер-лиги заметно увеличилась. При этом анонсированная в феврале 2020 года реформа Кубка России пошла на пользу "Краснодару" и другим клубам — участникам еврокубков. В сезоне-2020/2021 в турнире появился групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых выступали по одному клубу из РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)). В следующий раунд (1/8 финала) вышли 10 победителей своих групп, где их уже ждут шесть участников еврокубков этого сезона. Если бы реформы не было, плотность календаря для ведущих российских клубов была бы повышенной, что негативно сказалось бы на результатах единственного представителя России на международной арене. В перерыве между двумя матчами против загребского "Динамо" "Краснодару" предстоит 21 февраля в 1/8 финала Бетсити — Кубка России дома сыграть с "Сочи", занимающим четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Уже 28 февраля команда Мурада Мусаева также дома встретится с "Уралом" в матче 20-го тура РПЛ. Краснодарский гамбит В шахматах "гамбит" служит названием для дебютов, в которых одна из сторон для получения дальнейшего преимущества жертвует ту или иную фигуру. В начале 2021 года "Краснодар" оказался в ситуации, когда такой ход возможен. Впереди участие в трех турнирах, и сил для успешного выступления по всем фронтам может не хватить. Остается только выбрать, чем жертвовать — РПЛ, Кубком России или Лигой Европы. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дипломатично ответил на вопрос о подобном гамбите. "Кубок России — кратчайший путь к трофею, в Премьер-лиге мы еще способны побороться за самые высокие места, плей-офф Лиги Европы — новый вызов после осени в Лиге чемпионов. Важен каждый следующий матч. Мы понимаем, что на начальной стадии очень плотный график, нужна ротация. Но все действия направим на то, чтобы добиваться победы в каждой игре. Жертвовать турнирами не будем", — отметил 37-летний специалист.