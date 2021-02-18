"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии и одержал 17-ю победу подряд

ТАСС, 18 февраля. "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Эвертоном" со счетом 3:1 в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фил Фоден (32-я минута), Рияд Марез (63), Бернарду Силва (77). У проигравших отличился Ричарлисон (37).

"Манчестер Сити" одержал 17-ю победу подряд во всех турнирах. В предыдущий раз команда не смогла выиграть 15 декабря 2020 года, сыграв вничью в матче Английской премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:1). Также "Манчестер Сити" продлил свою беспроигрышную серию до 24 игр, последнее поражение клуб потерпел 21 ноября, в чемпионате проиграв "Тоттенхэму" (0:2).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" продолжает лидировать, набрав 56 очков и на 10 очков опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед". "Эвертон" с 37 очками идет седьмым.

В следующем матче "Манчестер Сити" 21 февраля на выезде сыграет с "Арсеналом", "Эвертон" 20 февраля в гостях встретится с "Ливерпулем".