Футболист "Спартака" Соболев готов сыграть в матче против "Динамо"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нападающий столичного "Спартака" Александр Соболев готов к матчу 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу против московского "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Соболев получил травму 7 февраля в товарищеском матче с "Ригой". У форварда был диагностирован ушиб в районе коленного сустава.

"Соболев готов к субботнему матчу. Саша принимал участие в тренировках, с этим нет проблем. Он готов", - сказал Тедеско.

В состав "Спартака" из аренды из Бразилии вернулся нападающий Педро Роша. "Он очень хорошо тренировался и быстро адаптировался в команде. Ему помогло то, что он был уже в "Спартаке", неплохо провел товарищеские матчи, посмотрим, что будет дальше. По Педро решение будет принимать клуб, надо подождать", - отметил тренер.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится на "ВТБ-Арене" 20 февраля.