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Чемпионат мира по биатлону

Павлова: тренер видит, что биатлонистки "гибнут" на чемпионате мира, но он бессилен

Спортсменка объяснила низкую функциональную готовность на чемпионате мира ошибочным выбором места подготовки
Евгения Павлова EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Евгения Павлова
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов понимает, что биатлонистки команды с трудом переносят условия проживания во время чемпионата мира, но он не в силах изменить ситуацию. Об этом журналистам заявила Евгения Павлова, которая в паре с Эдуардом Латыповым в четверг заняла 11-е место в одиночной смешанной эстафете.

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После гонки биатлонистка заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора, который прошел в горах в Поклюке. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма проходит быстрее. На сборе в Поклюке и проживании в горах настоял главный тренер сборной Валерий Польховский.

"Когда мы сюда приехали, то нам был предложен план, которого мы полностью придерживались. Работа с тренером меня полностью устраивает, он особо в голову не лезет, понимает, что мы уже взрослые спортсмены. Но когда он видит, что мы здесь погибаем и умираем, то он говорит: "Мне тоже плохо, но что я могу сделать?" - сказала Павлова.

"Вы сами видите результаты. Мы не просто так идем пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку. Всем тяжело. Я могу только порадоваться, что Свете [Мироновой] более-менее в функциональном плане хорошо. Я же даже ногу поднять не могу", - добавила она.

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Павлова рассказала, что во время чемпионата мира спортсмены лишь изредка могли себе позволить покинуть горы. Происходило это раз в три-четыре дня для сдачи теста на коронавирус, что занимает около получаса.

"Никогда такого не было, и вот опять, - прокомментировала она проигрыш команде Эстонии в сингл-миксте. - Обидно, конечно, сюда я ехала с другим настроением - бороться. Но после одной гонки поняла, что ничего не могу сделать. Я была готова за свой счет уехать вниз, но сказали, что Международный союз биатлонистов такие действия не разрешает".

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