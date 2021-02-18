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Лига Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Оба клуба попали в плей-офф Лиги Европы по результатам группового этапа Лиги чемпионов, на котором бельгийский клуб играл в одной группе с "Зенитом"

ТАСС, 18 февраля. Украинский футбольный клуб "Динамо" (Киев) на своем поле сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Виталий Буяльский (62-я минута), у гостей отличился Брэндон Мехеле (67).

Обе команды попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийский клуб выступал в одной группе с "Зенитом" и одержал две победы над российским клубом (2:1 в Санкт-Петербурге и 3:0 в Брюгге).

В сезоне-2019/20 команды встретились в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, тогда по сумме двух матчей сильнее оказался "Брюгге" с общим счетом 4:3.

Ответный матч состоится в Бельгии 25 февраля.

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