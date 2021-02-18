Московское "Динамо" обыграло СКА в 400-м матче Крикунова во главе клуба

ТАСС, 18 февраля. Московское "Динамо" победило петербургский СКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 8 537 зрителей.

Дублем у москвичей отметился Юусо Хиетанен (8-я и 15-я минуты), еще одна шайба на счету Оскара Линдберга (60). В составе хозяев гол на счету Мальте Стрёмвалля (32).

Матч стал 400-м для Владимира Крикунова в качестве главного тренера московского клуба. 70-летний специалист возглавляет "Динамо" с октября 2018 года. Крикунов также работал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России.

"Динамо" обыграло петербуржцев во всех четырех матчах текущего сезона.

Подопечные Крикунова располагаются на третьей строчке таблицы Западной конференции, набрав в 57 матчах 78 очков. Идущий вторым СКА имеет в активе 76 очков в 56 играх и идет выше "Динамо" за счет того, что является победителем другого дивизиона.

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях 20 февраля против хельсинкского "Йокерита", СКА в тот же день встретится на выезде с ярославским "Локомотивом".