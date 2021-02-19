Более 10 спортсооружений построят в биатлонном комплексе имени Шипулина в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн, тренировочная ледовая арена и еще несколько спортивных площадок возведут в биатлонном комплексе имени Антона Шипулина в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Биатлонный комплекс для соревнований разного уровня планируется разместить в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. Информация о присвоении центру имени Шипулина была подтверждена губернатором региона Евгением Куйвашевым в 2020 году.

"В составе комплекса предварительно планируются следующие здания и сооружения: лыжно-биатлонный стадион с лыжными и лыже-роллерными трассами, трассы для скандинавской ходьбы, административно-бытовое здание, легкоатлетический стадион с одноуровневым паркингом и пунктом проката спортивного оборудования, площадка тюбинг-зоны, помещения для размещения спортсменов на момент тренировочного и соревновательного процесса (гостевые дома), оздоровительный центр, многофункциональный спортивный зал, бассейн с тренажерным залом, тренировочная ледовая арена, гимнастические городки и детские игровые/ спортивные площадки, здание для временного размещения спортсменов на 450 мест, гараж спецтехники", - сказали в департаменте.

В комплексе круглогодично будут тренировать спортсменов различной квалификации по биатлону, лыжным гонкам, а также смежным видам спорта - зимнему и летнему ориентированию, плаванию, легкой атлетике, игровым видам. Также спортивные объекты комплекса будут использоваться для проведения соревнований местного, регионального и международного уровней. В департаменте уточнили, что территория и сооружения комплекса могут использоваться и жителями города "для спортивного и пассивного отдыха на природе".

Ранее ТАСС сообщал, что до середины 2021 года будет разрабатываться архитектурная концепция комплекса. После утверждения концепции и положительного заключения госэкспертизы проектной документации будут определены точные характеристики комплекса и стоимость работ.

Шипулину 33 года, он является чемпионом мира (2017), также на его счету по три серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Он завершил карьеру в 2018 году.