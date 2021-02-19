Футболист "Спартака" Урунов исключен из заявки клуба на сезон

ТАСС, 19 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Остон Урунов из Узбекистана исключен из заявки команды на сезон. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова.

"Урунов? Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются", - сказал Фетисов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Уфа" заинтересована в возвращении Урунова из "Спартака". Клуб готов был рассмотреть как варианты с арендой, так и выкуп прав на 20-летнего игрока.

Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы". В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей, в которых забил один гол.