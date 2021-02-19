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Футбол в России

Футболист "Спартака" Урунов исключен из заявки клуба на сезон

Полузащитник исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба

ТАСС, 19 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Остон Урунов из Узбекистана исключен из заявки команды на сезон. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова.

"Урунов? Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются", - сказал Фетисов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Уфа" заинтересована в возвращении Урунова из "Спартака". Клуб готов был рассмотреть как варианты с арендой, так и выкуп прав на 20-летнего игрока.

Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы". В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей, в которых забил один гол.

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