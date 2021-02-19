Медведев считает, что сумел легко выиграть первые два сета в матче с Циципасом

В пятницу Медведев обыграл Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5 и сыграет в финале турнира против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

ТАСС, 19 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что без проблем выиграл два первых сета в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против грека Стефаноса Циципаса. Об этом он заявил после матча в эфире телеканала Eurosport.

"Я контролировал игру, честно говоря, два сета выиграл легко, публика помогла ему прийти в себя в третьем сете, - заявил Медведев. - Я знал, что он не такой свежий, каким должен быть. Не так легко было просто продолжать играть в свою игру, но когда ты проигрываешь несколько геймов, от тебя уходит и уверенность. С каждой игрой соперники становятся сложнее".

В полуфинальных встречах на стадион были допущены зрители, большая часть которых по ходу встречи поддерживала греческого теннисиста. "Я понял, что мне нужно было использовать ситуацию, рискнул и должен был победить не только Стефаноса, но и зрителей. Главное было оставаться сконцентрированным", - добавил россиянин.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии пройдет 21 февраля. Медведев во второй раз сыграет в финале турнира серии Большого шлема, уступив до этого на Открытом чемпионате США - 2019 испанцу Рафаэлю Надалю.