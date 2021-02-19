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Фигурное катание

Фигуристы сборной России примут участие в ледовом шоу, посвященном 8 Марта

Наряду с профессиональными спортсменами на лед "Мегаспорта" выдут участники "Ледникового периода"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фигуристы сборной России примут участие в посвященном 8 Марта праздничном шоу, которое пройдет на арене "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

Режиссером и хореографом-постановщиком проекта стал Илья Авербух. В шоу выступят чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, а также Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Берестовская, Николай Колесников, а также уже завершившие карьеру фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Наряду с профессиональными спортсменами на лед "Мегаспорта" выдут участники шоу "Ледниковый период".

Со своими номерами в шоу выступят олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, а также серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. Ведущими шоу станут Загитова и Ягудин.

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