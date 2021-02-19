"Тамбов" намерен арендовать до семи футболистов для выступления во второй части сезона РПЛ

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" собирается арендовать не больше семи игроков для выступления во второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

"Планируем взять в аренду человек пять-семь. В заявке будет около 20 человек - больше 23 мы все равно не можем заявить. Можно придумывать планы хоть на 50 игроков, но регламент есть регламент", - сказала Коновалова.

4 февраля Коновалова сообщила ТАСС о том, что состав команды на выгодных для испытывающего финансовые проблемы клуба условиях аренды могут пополнить игроки из пятерки лучших команд чемпионата России. На следующий день источник агентства уточнил, что речь идет о футболистах московских "Спартака" и ЦСКА, а также "Ростова" и "Рубина". По состоянию на 19 февраля в заявке "Тамбова" на сезон-2020/21 значатся 12 игроков - вратари Сергей Рыжиков, Виталий Сычев и Никита Чагров, защитники Виталий Шахов, Никита Чичерин и Зураб Гигашвили, полузащитники Владимир Кабахидзе, Мохаммед Рабиу и Николас Лоуренс, а также нападающие Михаил Костюков, Дмитрий Меренчуков и Михаил Усанин.

На вопрос о том, сможет ли "Тамбов" включить в заявку игроков из команды, которая 16 февраля снялась с участия в молодежном первенстве России, гендиректор "Тамбова" ответила: "В молодежное первенство мы тоже возвращаемся".