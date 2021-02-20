Капитан "Автомобилиста" Дацюк вернется в состав в следующем матче КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк вернется в состав команды в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи". Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

Встреча между "Автомобилистом" и "Сочи" пройдет 21 февраля в Екатеринбурге. 42-летний Дацюк не играл с 5 декабря. Ранее пресс-служба "Автомобилиста" сообщила, что форвард готовится к заключительным встречам регулярного чемпионата и плей-офф по индивидуальной программе.

"Завтра он будет играть. Это все [пропуск матчей] было по плану", - сказал Рябков.

Дацюк является чемпионом мира и Олимпийских игр, двукратным обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне он провел 47 игр и набрал 34 (11 голов + 23 результативные передачи) балла за результативность. "Автомобилист" уже гарантировал себе место в плей-офф КХЛ. Екатеринбургская команда после 56 игр набрала 64 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.