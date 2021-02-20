Тренер лыжной сборной России Сорин не видит проблем в заклеенных на машинах надписях на ЧМ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не видит проблем в заклеенных символах страны на машинах с оборудованием на чемпионате мира. Об этом Сорин рассказал ТАСС.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба. Ранее научный сотрудник Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Волков в Instagram сообщил, что все машины сборной России заклеили черным скотчем, закрыв всю национальную символику.

"Нам ничего не должны объяснять, нам как сказали, мы так и сделали. Ничего страшного в этом нет, автобусы постоят заклеенными. Никаких проблем в этом не видим. Условия хорошие, все супер, погода хорошая, жалоб нет", - сказал Сорин.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.