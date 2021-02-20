Российские биатлонистки повторили худший результат в женских эстафетах на чемпионатах мира

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой повторила худший результат в истории выступлений на чемпионате мира, заняв 11 место (+2.10,9; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов). В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира 2016 года в норвежском Холменколлене, тогда российскую команду представляли Акимова, Анастасия Загоруйко, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова.

Ранее Павлова высказала мнение, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее, обвинив в ошибке главного тренера сборной России Валерия Польховского.

Позднее в субботу состоится эстафетная гонка у мужчин.