Хусаинов: судья ошибся с пенальти в ворота "Спартака" в матче Кубка России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" во встрече 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу с "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

На 15-й минуте встречи Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник "Спартака" Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

"Он играет чисто, пенальти и близко нет. Жалко, что Левников и те, кто работают на VAR, приняли такое решение", - сказал Хусаинов.