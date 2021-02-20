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Футбол в России

Хусаинов: судья ошибся с пенальти в ворота "Спартака" в матче Кубка России

Кирилл Левников посчитал, что защитник "Спартака" в матче с "Динамо" сыграл рукой в штрафной площади

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" во встрече 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу с "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

На 15-й минуте встречи Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник "Спартака" Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

"Он играет чисто, пенальти и близко нет. Жалко, что Левников и те, кто работают на VAR, приняли такое решение", - сказал Хусаинов.

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