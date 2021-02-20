Главный тренер "Динамо" Шварц отметил фантастический прогресс в игре футболиста Тюкавина

В субботу "Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. 18-летний Тюкавин вышел на замену по ходу второго тайма и забил второй мяч в ворота красно-белых. Также впервые в составе бело-голубых на поле появился 19-летний Александр Кутицкий.

"Оба этих игрока хорошо проявили себя на сборах, виден фантастический прогресс в игре Тюкавина, он играет на команду. Считаю, что он сегодня забил очень важный и заслуженный гол. Кутицкий тоже хорошо себя проявил на сборах, я доволен его игрой, он сыграл очень организованно", - отметил Шварц.

"Матч складывался тяжело, но я считаю, что мы хорошо вошли в игру и хорошо сыграли при переходах из обороны в атаку. После того как мы открыли счет, у нас были еще моменты. В целом я доволен игрой своей команды. Мы быстро выходили из обороны в атаку, это было сильной стороной нашей игры, я считаю, что это заслуженная победа", - добавил главный тренер "Динамо".