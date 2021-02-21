Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Австрийка Лиза Тереза Хаузер заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Спортсменка на дистанции 12,5 км показала результат 36 минут 5,7 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд (отставание 21,7 секунды; 1 промах), третьей финишировала ее соотечественница Тириль Экхофф (+23,0; 3). Россиянка Светлана Миронова заняла 19-е место (+2.21,8; 6), Ирина Казакевич - 20-е (+2.25,3; 4).

Впервые в истории австрийская биатлонистка одержала победу на чемпионате мира. Всего спортсмены из Австрии трижды побеждали на чемпионатах мира по биатлону. В 2001 году золото в индивидуальной гонке выиграл Вольфганг Роттманн, в 2009-м в масс-старте победил Доминик Ландертингер.

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Экхофф, набравшая 803 очка, второй идет шведка Ханна Эберг (765), третьей - норвежка Марте Рёйселанн (759), лучшей из россиянок является Миронова, занимающая 17-е место (338). В зачете масс-стартов лидирует француженка Жюлья Симон (181), второй идет Рёйселанн (175), третьей - Хаузер (171), Миронова - 14-я (90).

В медальном зачете мирового первенства лидирует сборная Норвегии, в ее активе 12 медалей - 6 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые. Вторыми идут французы (2-2-2), третьими - шведы (1-3-2). Российские биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union), в их активе одна бронзовая медаль, завоеванная в мужской эстафете. Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.