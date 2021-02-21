Российские ватерполисты не смогли отобраться на Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 21 февраля. Мужская сборная России по водному поло в серии пенальти проиграла команде Хорватии в матче за третье место квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

Основное время матча завершилось со счетом 11:11. В серии пенальти хорваты оказались сильнее (14:13).

Путевку в Токио по результатам турнира получают лучшие три сборные. Таким образом, российская команда не смогла отобраться на Олимпиаду. В финальном матче квалификационного турнира позднее в воскресенье встретятся сборные Черногории и Греции.

Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. На Олимпиаде сыграют 12 команд - сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.