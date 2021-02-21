Мамун: отсутствие флага и гимна добавит российским гимнасткам нервозности на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские гимнастки на Олимпиаде в Токио будут выступать под дополнительным психологическим грузом вследствие того, что команда будет лишена возможности поехать в Японию под флагом и гимном своей страны. Такое мнение ТАСС высказала победительница Игр-2016 в художественной гимнастике Маргарита Мамун.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Отсутствие флага и гимна страны добавит нашим гимнасткам нервозности на ближайшей Олимпиаде. Когда мы выступали (на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро - прим. ТАСС), то перед этим была неизвестность: едем мы в Бразилию или нет. Все эти негативные моменты нужно просто отложить на дальнюю полку, не думать о них, а просто делать свое дело", - сказала Мамун.

Пандемия коронавируса практически на год лишила российских гимнасток возможности встречаться с соперницами из-за рубежа в очном противостоянии. Московский этап Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в воскресенье, стал практически первым полноценным очным международным турниром, начиная с февраля прошлого года.

"За время пандемии уровень художественной гимнастики вырос, потому что спортсменки продолжали тренироваться и работать. В острую фазу пандемии Ирина Александровна (Винер-Усманова - главный тренер сборной России) проводила онлайн-турниры и контрольные тренировки на базе. Все это позволило сделать большой шаг вперед, который поможет девчонкам пройти этот нелегкий 2021 год", - добавила Мамун.

"Нашим спортсменкам для успеха на Олимпиаде очень важны стабильность и хладнокровие. Что касается Дины и Арины Авериных, то сложность их программ растет постоянно, они успевают не только выполнять технические элементы, но и показывать красоту гимнастики. Авериных отличает от других гимнасток безумно быстрый темп", - заключила олимпийская чемпионка 2016 года.