Победительница турнира в Мельбурне Касаткина поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира в Мельбурне.
На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место.
Победительница Открытого чемпионата Австралии япока Наоми Осака вышла на второе место в рейтинге, обогнав румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс, проигравшая японке в полуфинале турнира, вернулась в первую десятку и занимает седьмое место. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, выбывшая на Australian Open на стадии четвертьфинала.
Рейтинг WTA от 22 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;
2 (3). Наоми Осака (Япония) - 7 835;
3 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
7 (11). Серена Уильямс (США) - 4 915;
8 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 810;
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;
10 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 571..
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;
34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 800...
38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
57 (75). Дарья Касаткина (Россия) - 1 295...
69 (63). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
88 (101). Анастасия Потапова (Россия) - 891...
94 (97). Варвара Грачева (Россия) - 858.