Победительница турнира в Мельбурне Касаткина поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 72 позиции

На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира в Мельбурне.

На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место.

Победительница Открытого чемпионата Австралии япока Наоми Осака вышла на второе место в рейтинге, обогнав румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс, проигравшая японке в полуфинале турнира, вернулась в первую десятку и занимает седьмое место. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, выбывшая на Australian Open на стадии четвертьфинала.

Рейтинг WTA от 22 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (3). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (11). Серена Уильямс (США) - 4 915;

8 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 810;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;

10 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 571..

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 800...

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) - 1 295...

69 (63). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) - 891...

94 (97). Варвара Грачева (Россия) - 858.