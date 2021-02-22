"Бостон" победил "Филадельфию" в матче НХЛ на озере Тахо. Пастрняк оформил хет-трик

ТАСС, 22 февраля. "Бостон" обыграл "Филадельфию" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на специально смонтированной площадке на озере Тахо (штат Невада) под открытым небом.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал результативную передачу. На его счету 8 (2 шайбы + 6 передач) очков в 15 матчах текущего сезона. Форвард "Бостона" Фредерик впервые отличился в НХЛ. На его счету также одна передача в 33 матчах в лиге.

Пастрняк открыл счет в матче на 34-й секунде. Быстрее в играх на открытом воздухе смог отличиться только Колби Армстронг - в составе "Питтсбурга" он поразил ворота "Баффало" (2:1 Б) в 2008 году на 21-й секунде. Картер Харт из "Филадельфии" стал самым молодым голкипером в истории НХЛ в матчах под открытым небом (22 года и 192 дня). Прежнее достижение принадлежало российскому голкиперу Семену Варламову, который в 2011 году в составе "Вашингтона" принял участие в "Зимней классике" в возрасте 22 лет и 249 дней. После второго периода Харт был заменен на Брайана Эллиотта пр счете 2:6.

Ван Римсдайк, кроме гола, отметился двумя результативными передачами. Он преодолел отметку в 500 очков в НХЛ. Всего на счету нападающего "Филадельфии" теперь 502 (255+247) очка в 766 матчах регулярных чемпионатов.

Пастрняк, забросив три шайбы, повторил достижение Тайлера Тоффоли. В прошлом сезоне он стал первым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в матче на открытом воздухе, забросив три шайбы за "Лос-Анджелес" в матче против "Колорадо" (3:1) Чешский форвард был признан первой звездой матча. Второй звездой стал нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, который сделал две голевые передачи. Третьей звездой стал ван Римсдайк.

Матчи на озере Тахо

Первый в сезоне НХЛ матч на открытом воздухе прошел на берегу озера Тахо между "Колорадо" и "Вегасом" (3:2). Матч начался в полдень по местному времени в субботу, но после первого периода был прерван из-за тающего льда. Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск).

В воскресенье на той же площадке была запланирована встреча между "Бостоном" и "Филадельфией". Учтя опыт субботней игры, организаторы приняли решение перенести матч на вечернее время - 03:30 мск, однако встреча началась на полчаса позднее из-за слишком ярких лучей солнца, которые мешали хоккеистам. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную "Зимнюю классику", игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

"Бостон" лидирует в таблице Восточного дивизиона, набрав 24 очка в 16 матчах. "Филадельфия" занимает третье место с 19 очками в 15 играх. В следующем матче "Бостон" сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс" 26 февраля, "Филадельфия" днем ранее примет "Нью-Йорк Рейнджерс".